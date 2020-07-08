توجيه من الصحة لمن يعاني أعراض كورونا

المواطن - الرياض

جددت وزارة الصحة دعوة من يعاني من أعراض فيروس كورونا إلى زيارة عيادات تطمن المنتشرة في كافة مدن ومناطق المملكة، كما دعت من لا يعاني من الأعراض ويسعى للاطمئنان أن يبادر بالاستفادة من خدمة الفحص الذاتي عبر تطبيق صحتي.

خدمات عيادات تطمن

وكان متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن خدمات عيادات تطمن مستمرة، وفي اتساع دائم، وهي مخصصة لمن يعاني من أعراض مرضية تنفسية وتحديدًا ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال، وضيق التنفس، وألم في الصدر، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والإسهال، واحتقان في الحلق، مشيرًا إلى أن الوصول السريع إلى هذه العيادات عند الشعور بالأعراض سيكون فرصة للبدء في تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، والاطمئنان على الصحة مما يقلل من المضاعفات وحدة الحالة المرضية.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعافي (3211) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (158050) حالة ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (60035) حالة من بينها (2263) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (220144) حالة، توفي منهم (2059) حالة.