توقعات الحصيني لـ طقس اليوم وليلة عيد الأضحى

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن خريطة هطول الأمطار المتوقعة على عدد من مناطق المملكة في يوم عرفة وحتى ليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك غدًا الجمعة.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر: متوقع اليوم يوم عرفة وليلة الجمعة هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمشاعر المقدسة والمدينة والباحة وعسير وجازان ونجران وتبوك وأقصى غرب وجنوب غرب الرياض وجنوب غرب القصيم واليمن وسلطنة عمان، موضحًا أن هناك رياحًا متفاوتة بين المدينة ومكة والساحل من جدة لجازان والشرقية وحائل.

طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

سحب رعدية:

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول مساء الغد شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .



