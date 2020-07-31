توقعات كبيرة بانتعاش الاستثمارات في السعودية بعد جائحة كورونا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يخطط مديرو الصناديق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لزيادة الاستثمارات في السعودية في الربع الحالي من 2020، بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز.

وقالت نتائج الاستطلاع إن مديري الصناديق يراهنون على قدرة المملكة على الارتداد من أزمة جائحة فيروس كورونا وصدمة أسعار النفط المنخفضة؛ بفضل الإجراءات المُتخذة والتي ساعدت في تعزيز اقتصادها المرن.

وأكد نصف مديري الصناديق الثمانية الذين استطلعت رويترز آراءهم إنهم سيزيدون مخصصاتهم في السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، وفي ذلك الأمر قال جاي لورانس محلل إدارة الأصول في المال كابيتال: نبحث عن فرص عبر القطاعات الأقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط والوباء.

وقال ديبانجان راي من بنك الإمارات دبي الوطني: في حين تأثرت بعض الشركات بالجائحة فإن في المجمل تضم البلاد سوق أكثر تنوعًا يتيح فرصًا واسعة لاسيما فيما يخص الأسهم.

نمو الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية:

ويُذكر أنه صدر أمس تقريرًا بعنوان الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020 من قِبل شركة MAGNiTT، أظهر أن الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية، سجل نمواً بنسبة تجاوزت 100% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، متجاوزًا 365 مليون ريال (98 مليون دولار) في 45 صفقة.

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