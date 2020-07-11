توكلنا يتيح نتائج الاختبار التحصيلي وهذه خطوات الاستعلام

المواطن - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أنه يمكن الآن وبالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، الاطلاع على نتائج الاختبار التحصيلي.

وقال تطبيق توكلنا في تغريدة له عبر تويتر: إن هذه الخدمة تأتي كتطويع لبنية التكامل الرقمي التي وفرها التطبيق بين القطاعات الحكومية.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم في وقت سابق أن 334.515 طالبًا وطالبة أدوا الاختبار في المسارين العلمي والنظري، حيث اختبر 91.77 طالبًا عن بعد في منازلهم، و56.095 طالبًا في المقرات المحوسبة، بإجمالي 147.869 طالبًا، كما بلغ عدد الطالبات اللاتي اختبرن عن بعد في منازلهن 125.851 طالبة، أما اللاتي اختبرن الاختبارات في المقرات المحوسبة فقد بلغ 60.795، بإجمالي 186.646 طالبة.

وكشفت الهيئة أن نسبة المتميزين في الاختبار التحصيلي لهذا العام بلغت 6.4% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات، مؤكدة عن تكريم المتميزين في اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل الدراسي بجائزة التميز، والتي ستقام في مؤتمر الهيئة الدولي، وهي جائزة ستمنح للطلاب والطالبات المتميزين والحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي اللذين طبقتهما الهيئة في العام السابق لتاريخ الجائزة، وفق ضوابط ومعايير محددة، وهي متاحة للسعوديين والمقيمين.

خطوات الاستعلام عبر نتائج التحصيلي عبر تطبيق توكلنا: 1- تحميل تطبيق توكلنا 2- التسجيل في التطبيق 3 – تسجيل الدخول في التطبيق، حيث تظهر النتيجة فور دخولك على التطبيق على شكل إشعار. أهمية اختبار التحصيلي عبر قياس: يذكر أن اختبارات التحصيلي هي اختبارات لقياس مدى استيعاب الطالب لما درسه على مدار السنوات الثلاث بالثانوية العامة في التخصصات النصرية والعلمية. ويتم توزيع الأسئلة بواقع 50% لمقررات الصف الثالث الثانوي، بينما الصف الثاني الثانوي 30% والصف الأول الثانوي 20%، وهو اختبار مدته ساعتان في اختبار مقسم إلى 5 أقسام، بحيث يستغرق كل قسم منهم 25 دقيقة. يذكر أن تطبيق توكلنا أوضح في وقت سابق، رداً على استفسار أحد الطلاب حول طريقة الاستعلام عن نتيجة التحصيلي بالقول إنه يمكن الدخول على تطبيق توكلنا ثم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية وفور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم و التدريب سوف ينبه المستخدم ويظهر نافذة منبثقة فيها نوع الاختبار و النتيجة. وأضاف التطبيق : سوف تختفي النتيجة بعد الضغط على موافق ومعرفة نتيجة الاختبار.



