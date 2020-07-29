تويتر يحذف فيديو لترامب والرئيس يرد

المواطن - متابعة

لا تزال العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وموقع تويتر متوترة إلى حد ما، على الرغم من أن منصة التغريد هذه من المواقع المحببة للرئيس الذي لا يمر يوم إلا وينشر عشرات التعليقات.

ويتمتع ترامب بشعبية واسعة على تويتر، إذ يتابع حسابه أكثر من 8 ملايين مستخدم، لكن العلاقة تأزمت خلال الأشهر الماضية بعد أن أقدم العصفور الأزرق على حجب تغريدات رئاسية اعتبرت تحض على العنف.

هيدروكسي كلوروكين:

وفي جولة جديدة من التضارب بين الطرفين، حذف تويتر فيديو لأطباء يتحدثون عن الوباء وفاعلية دواء “هيدروكسي كلوروكين” في مواجهته، شاركه ترامب على حسابه أمس.

وتعليقًا على تلك الخطوة، قال متحدث باسم تويتر لشبكة سي أن أن الأميركية:” إننا نتخذ إجراءات تتماشى مع سياسة مكافحة المعلومات الخاطئة بشأن الوباء”.

كما أكد كل من فيسبوك ويوتيوب أنهما حذفا الفيديو المضلل أيضًا.

وخلال التسجيل المصور، روج العلماء لهيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19، كما قللوا من الحاجة لاستخدام الكمامات في ظل انتشار الجائحة.

وأظهر إحصاء مشاهدة الفيديو 17 مليون مرة على فيسبوك قبل حذفه.

في حين قال متحدث باسم فيسبوك “لقد استغرق الأمر منا عدة ساعات لاتخاذ إجراء ضد التسجيل المصور ونقوم بمراجعة لفهم لماذا استغرق ذلك وقتًا أطول مما ينبغي”.

ولم يكتف تويتر على ما يبدو بالرقابة على حساب ترامب فقط، بل عمد أيضًا إلى تقييد قدرة دونالد ترامب الابن على الدخول إلى حسابه لمدة 12 ساعة بسبب نشره الفيديو.

ترامب يرد:

في المقابل، قال دونالد ترامب الابن في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء أمس الثلاثاء “يفرضون رقابة على حسابي.. هذا لم يحدث قط لشخص يقول شيئًا مفيدًا لليسار. هذا يؤذي المحافظين فحسب”.

وأضاف أنه نشر التسجيل المصور لأنه بدا “مخالفًا تمامًا للرواية التي يفرضونها علينا”.

بدوره دافع الرئيس الأميركي من جديد عن دواء “هيدروكسي كلوروكين”، قائلا إنه “فعال جدًا”.



