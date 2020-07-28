تويتر يعلق حساب دونالد ترامب الابن بسبب أكاذيبه عن كورونا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

منع تويتر دونالد ترامب الابن من استخدام حسابه بعد أن غرد قائلًا إنه يوجد علاج لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وعلقت المنصة حساب الابن البكر لرئيس الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، بعد أن قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن دونالد ترامب الابن ينشر معلومات مضللة وربما ضارة حول كوفيد-19.

تغريدة دونالد ترامب الابن:

ويأتي ذلك بعد أن شارك دونالد ترامب الابن، 42 عامًا، تغريدة من دكتورة ستيلا إيمانويل من هيوستن ادعت فيها أن عقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا هو علاج لـ كوفيد-19.

وقال متحدث باسم تويتر إن حساب دونالد ترامب الابن وتغريداته السابقة لا تزال مرئية، لكن لا يمكنه نشر أي معلومات إضافية لمتابعيه البالغ عددهم 5.3 ملايين شخص حتى يقوم بإزالة التغريدات المخالفة.

وتابع المتحدث: تنتهك التغريدة سياسة نشر المعلومات الخاطئة حول كوفيد-19، وسيتم إغلاق الحساب حتى يقوم المالك بإزالة التغريدة.

ويُذكر أن الرئيس ترامب تفاخر بأنه يتناول هذا العقار كإجراء وقائي، وذلك على الرغم من الدراسات العلمية التي تظهر أنه أضراره الجانبية قاتلة، وأصدر الأطباء تحذيرات صارمة تحث الأمريكيين على عدم تناول هيدروكسي كلوروكوين في أعقاب كشف ترامب.

وكان قد غرد ترامب بفوائد هذا العقار في أكثر من تغريدة، لكن منصة تويتر اكتفت بحذفها، وعلل رؤساء سابقون للمنصة بقولهم إنه سيتم السماح لترامب بالتغريد حتى لو خالف القواعد الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي؛ بسبب منصبه كرئيس.

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