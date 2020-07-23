ثلاثية الفتح تُغضب فيتوريا قبل ديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

أبدى المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا استياءه من المستوى الذي قدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال ودية الفتح بالأمس.

النصر يخسر بثلاثية

ولعب النصر ضد الفتح وديًا بالأمس على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، وانتهت المباراة بهزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بنتيجة 3/ 1، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

وبدا فيتوريا غاضبًا على الخط خلال أحداث الشوط الثاني، ووجه لاعبي النصر بحدة أكثر من مرة، بالتزامن مع تحويل الفتح لتأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، وسط تراجع بدني للعالمي، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ديربي الرياض

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية.



