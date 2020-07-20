جائزة جديدة يُتوج بها ليفاندوفسكي

المواطن - محمد سمعه

فاز الدولي البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكروي الأول بـ بايرن ميونيخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني عن موسم 2019/2020 المنصرم.

ووفقًا للاستفتاء الذي تم في مجلة “كيكر” الألمانية فإن ليفاندوفسكي فاز بجائزة أفضل لاعب في البوندزليجا بعد تفوقه في التصويت على الألماني جوشوا كيميش ظهير أيمن بايرن ميونيخ والإنجليزي جادون سانتشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

ليفاندوفسكي ماكينة أهداف لا تتوقف

وكان ليفاندوفسكي أحرز 34 هدفًا في الدوري الألماني موسم 2019/2020 ليُتوج بلقب هداف البوندزليجا للمرة الخامسة في تاريخه.

يذكر أن اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ نجح في قيادة فريقه للفوز بكأس ألمانيا السبت الرابع من يوليو الجاري، وذلك بعد إسقاط باير ليفركوزن في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين.

وتمكن ليفاندوفسكي من إحراز هدفين في مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن، حيث يدور في رأس المهاجم البولندي الفوز بالسداسية، وهي عبارة عن قيادة البايرن للفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، ليكون البافاري حقق الثلاثية وهي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري الأبطال.

ويتبقى لـ ليفاندوفسكي الفوز بالثلاثية وهي الألقاب الفردية التي يسعى إلى تحقيقها مع بايرن ميونيخ، حيث نال لقب أفضل هداف في الدوري الألماني موسم 2019-2020 برصيد 34 هدفًا، وسجل 6 أهداف في 5 مباريات في بطولة الكأس ليكون هداف الكأس بعد تتويج بايرن ميونيخ به. لقب يُطارده ليفاندوفسكي ويرغب ليفاندوفسكي في الفوز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري مع بايرن ميونيخ، ليكون حقق الثلاثية من حيث البطولات مع الفريق البافاري، وحقق الثلاثية أيضًا من حيث الألقاب الفردية. وكان بايرن ميونيخ تُوج بلقب كأس ألمانيا للمرة العشرين في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي.



