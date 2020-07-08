جازان تسجل 103 حالات كورونا جديدة وبيش تتصدر بـ30 إصابة

المواطن- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في منطقة جازان اليوم 103 حالات بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 14 إصابة، وبيش 30 إصابة، وصبيا 23 إصابة، والعيدابي 10 إصابات، وأبو عريش 8 إصابات، والدائر 4 إصابات، والريث 4 إصابات، وصامطة 3 إصابات، والدرب 3 إصابات.

كما تم تسجيل إصابة واحدة، في كل من ضمد والعارضة، والطوال، والموسم. من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 22 حالة شفاء، وحالة وفاة في مدينة جازان.

إجمالي حالات كورونا في جازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 3103 إصابات، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2176 حالات، وبلغ عدد الوفيات 35 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 892 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3036 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 220144 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 158050 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2059 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 60035 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2263 حالة.