جازان تسجل 105 حالات كورونا جديدة وتعافي 232 حالة

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 44 إصابة، وأبو عريش 14 إصابة، والعيدابي 10 إصابات، وصبيا 9 إصابات، والعارضة 8 إصابات، والطوال 8 إصابات، والدائر 3 إصابات، وفيفاء 3 إصابات، والريث 3 إصابات، وصامطة إصابتين، وأحد المسارحة إصابة واحدة.

من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 232 حالة شفاء، بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة حالتين في كل من صبيا وأبو عريش، وحالة في بيش.

إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 4553 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 3322 حالة، وبلغ عدد الوفيات 53 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1178 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2476 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 255825 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 207259 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2557 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 46009 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2184 حالة.



