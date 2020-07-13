جازان تسجل 121 حالة كورونا جديدة والإجمالي 3580

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 32 إصابة، وبيش 23 إصابة، وأبو عريش 19 إصابة، وصبيا 16 إصابة، وصامطة 15 إصابة، والعيدابي 6 إصابات، والدرب 4 إصابات، والريث إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من أحد المسارحة، والدائر، والعارضة، والموسم، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم حالة شفاء واحدة في الدرب.

إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 3580 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2179 حالة، وبلغ عدد الوفيات 38 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1363 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2852 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 235111 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 169842 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2243 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 63026 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2235 حالة.



