جازان تسجل 123 حالة كورونا جديدة.. صبيا تتصدر بـ27 إصابة

المواطن - خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 12 مدينة، حيث سجلت جازان 10 إصابات، وصبيا 27 إصابة، وأبو عريش 26 إصابة، وبيش 23 إصابة، وصامطة 14 إصابة، والعيدابي 9 إصابات، والدرب 5 إصابات، والريث 4 إصابات، والدائر إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من الطوال، وفرسان، والموسم، من جهة سجلت منطقة جازان اليوم حالة شفاء واحدة في أبو عريش.

إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 3407 إصابات، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2178 حالة، وبلغ عدد الوفيات 36 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1193 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2994 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 229480 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 165396 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2181 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 61903 حالات، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2230 حالة.



