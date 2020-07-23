جازان تسجل 158 حالة كورونا جديدة وإجمالي الحالات النشطة 1224

المواطن- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 158 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 14 مدينة، حيث سجلت جازان 67 إصابة، وبيش 21 إصابة، وأبو عريش 15 إصابة، وصامطة 15 إصابة، وصبيا 13 إصابة، والدائر 5 إصابات، وفيفاء 5 إصابات، والطوال 5 إصابات، والعارضة 4 إصابات، والريث 3 إصابات، والعيدابي إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من أحد المسارحة، والدرب، وفرسان، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 144 حالة شفاء.

إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 4853 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 3574 حالة، وبلغ عدد الوفيات 55 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1224 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 260394 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 213490 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2635 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 44269 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2170 حالة.



