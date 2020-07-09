جازان تسجل 80 حالة كورونا جديدة وأبو عريش تتصدر بـ31 إصابة

المواطن- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في منطقة جازان اليوم 80 حالة بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 10 مدن، حيث سجلت جازان 13 إصابة، وأبو عريش 31 إصابة، وصبيا 11 إصابة، وبيش 7 إصابات، والدرب 6 إصابات، وصامطة 4 إصابات، والدائر 4 إصابات، والموسم إصابتين.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من ضمد، والطوال، من جهة أخرى لم تسجل منطقة جازان اليوم أي حالة شفاء، بنما تم تسجيل حالة وفاة في مدينة جازان.

إجمالي حالات كورونا في جازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 3183 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2176 حالة، وبلغ عدد الوفيات 36 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 971 حالة.

إجمالي حالات كورونا في المملكة

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 223327 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 161096 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2100 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 60131 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2225 حالة.