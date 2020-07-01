جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن مواعيد القبول للعام الجديد

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن إطلاق بوابة القبول الإلكترونية للعام الجامعي القادم 1441/ 1442هـ، وسيكون بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة بمشيئة الله يوم الاثنين 22/ 11/ 1441هـ الموافق 13 يوليو 2020م وحتى يوم الجمعة 26/ 11/ 1441هـ الموافق 17 يوليو 2020م.
شروط وضوابط القبول:
1- شروط متعلقة بالجنسية:
- أن يكون الطالب سعوديًّا أو من أم سعودية.
- يشترط لقبول طالب المنحة الداخلية من غير السعوديين، سواءً من القبائل النازحة أو جنسيات أخرى، أن يكون لديه إقامة سارية المفعول خاصةً به وقبول هذه الفئة من الطلاب يتم حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم، كما يشترط سداد الرسوم الدراسية على الطالب غير السعودي بواقع (500) ريال للساعة الدراسية عند ترشيحه، ويستثنى من ذلك فئة القبائل النازحة.
2- شروط متعلقة بالشهادة الثانوية:
•للتقديم لسائر البرامج عدا المسارات الصحية: أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية بحد أقصى عام 1437/1436هـ فما فوق.
3- أن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس على أن تكون نتيجة الطالب موثقة في برنامج التعاملات الحكومية (يسَر) وتعتمد النتيجة التي تظهر للطالب أثناء تقديمه لطلب الالتحاق بالجامعة، وألا يمضي على تاريخ الاختبار أكثر من خمس سنوات.
4- ألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
5- ألا يكون الطالب مقيدًا أو مقبولًا في جامعة سعودية أخرى.
6- شروط خاصة للقبول في المسارات الصحية:
- أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو من أم سعودية.
- أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي 1440/ 1441هـ أو العام الماضي 1439/ 1440هـ.
- أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مركز طب الأسرة والمجتمع بالجامعة، ولن يقبل أي كشف من مستشفى آخر.
7- شروط خاصة للقبول في كلية الشريعة والقانون (تخصص الشريعة فقط)
- الحصول على نسبة موزونة لا تقل عن 80% للدخول في المنافسة.
- اجتياز المقابلة الشخصية.
يمكن الاطلاع على المزيد من الشروط وتعليمات القبول والخطة الزمنية لأعمال القبول من خلال ( بوابة القبول الإلكتروني ) .
الجدول الزمني لأعمال القبول للعام الجامعي 1441 /1442هـ / الطلاب والطالبات :
|م
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|البيان
|1
|الاثنين
|1441/11/22
|2020/07/13
|بداية فترة تقديم طلبات الالتحاق للطلاب والطالبات بالجامعة عن طريق بوابة القبول بموقع الجامعة الإلكتروني www.iau.edu.sa
|2
|الجمعة
|1441/11/26
|2020/07/17
|نهاية فترة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعة إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا
|3
|السبت
|1441/11/27
|2020/07/18
|إعلان الدفعة الأولى للمرشحين و المرشحات للقبول
|4
|من السبت إلى الأحد
|1441/11/27 – 1441/11/28
|2020/07/18 – 2020/07/19
|إنهاء إجراءات قبول الدفعة الأولى إلكترونيًّا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا
|5
|الاثنين
|1441/11/29
|2020/07/20
|إعلان الدفعة الثانية للمرشحين والمرشحات للقبول
|6
|من الاثنين إلى الثلاثاء
|1441/11/29 – 1441/11/30
|2020/07/20 – 2020/07/21
|إنهاء إجراءات قبول الدفعة الثانية إلكترونيًّا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا
|7
|الأربعاء
|1441/12/01
|2020/07/22
|إعلان الدفعة الأخيرة للمرشحين والمرشحات للقبول
|8
|من الأربعاء إلى الخميس
|1441/12/01 – 1441/12/02
|2020/07/22 – 2020/07/23
|إنهاء إجراءات قبول الدفعة الأخيرة إلكترونيًّا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا
|9
|الخميس
|1441/12/02
|2020/07/23
|إغلاق القبول
|10
|الأحد
|1441/12/19
|2020/08/09
|بداية فترة اختبارات تحديد المستوى. بداية فترة إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين على كلية الشريعة والقانون. بداية فترة إجراء كشف اللياقة المهنية للطلبة المقبولين في المسار الصحي.
|11
|الخميس
|1441/12/23
|2020/08/13
|نهاية فترة اختبارات تحديد المستوى. نهاية فترة إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين على كلية الشريعة والقانون. نهاية فترة إجراء كشف اللياقة المهنية للطلبة المقبولين في المسار الصحي.
|12
|الاثنين
|1442/01/05
|2020/08/24
|بداية فترة تسجيل المقررات للطلبة المستجدين. بداية فترة برنامج التهيئة.
|13
|الخميس
|1442/01/08
|2020/08/27
|نهاية فترة تسجيل المقررات للطلبة المستجدين. نهاية فترة برنامج التهيئة.
|14
|الأحد
|1442/01/11
|2020/08/30
|بداية الدراسة
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