جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن مواعيد القبول للعام الجديد

• للتقديم لسائر البرامج عدا المسارات الصحية: أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية بحد أقصى عام 1437/1436هـ فما فوق.

• للتقديم على المسارات الصحية:

أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي 1440/ 1441هـ أو العام الماضي 1439/ 1440هـ.

3- أن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس على أن تكون نتيجة الطالب موثقة في برنامج التعاملات الحكومية (يسَر) وتعتمد النتيجة التي تظهر للطالب أثناء تقديمه لطلب الالتحاق بالجامعة، وألا يمضي على تاريخ الاختبار أكثر من خمس سنوات.

4- ألا يكون للطالب سجل حالي أو سابق في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

5- ألا يكون الطالب مقيدًا أو مقبولًا في جامعة سعودية أخرى.

6- شروط خاصة للقبول في المسارات الصحية:

أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو من أم سعودية.

‌أن يكون قد حصل على الشهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي 1440/ 1441هـ أو العام الماضي 1439/ 1440هـ.

أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مركز طب الأسرة والمجتمع بالجامعة، ولن يقبل أي كشف من مستشفى آخر.

7- شروط خاصة للقبول في كلية الشريعة والقانون (تخصص الشريعة فقط)