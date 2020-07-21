جامعة الحدود الشمالية تعلن قبول 3766 متقدمًا

المواطن - واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم أعداد المتقدمين والمقبولين بالجامعة للعام الجامعي 1441/ 1442هـ لدرجة البكالوريوس, إضافة إلى أقل النسب الموزونة التي رُشّحت للقبول في كل كلية .

وأوضحت الجامعة أن أعداد المتقدمين بلغت 11997 متقدماً ومتقدمة، بينما قُبِل 3766 متقدماً , لافتا النظر إلى أن عدد المتقدمين للكليات العلمية بلغ 10660 وقُبِل منهم 3085 ، وأعداد المتقدمين للكليات النظرية 1337 وقُبِل منهم 681 .

وبينت أن نسبة تحقيق رغبة القبول الأولي كانت 46.87% ، بينما نسبة تحقيق الرغبة الثانية بلغت 27.88% ، والرغبة الثالثة كانت 9.69% ، معلنة أقل النسب الموزونة لكلياتها العلمية والنظرية عبر صحفتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “.



