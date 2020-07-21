جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج القبول للعام الجامعي القادم

المواطن - الحدود الشمالية

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية نتائج القبول للعام الجامعي 1442/1441 هـ.

ودعت الجامعة في بيان لها المتقدمين والمتقدمات لتأكيد القبول حسب الجدول الزمني، حيث إن عدم التأكيد يعني الاستغناء عن المقعد، ويتم ترشيح متقدم آخر عليه، مع أمنياتنا للجميع بالتوفيق.

تم إعلان نتائج القبول للعام الجامعي 1442/1441 هـ، المرجو من المتقدمين والمتقدمات تأكيد القبول حسب الجدول الزمني، حيث أن عدم التأكيد يعني الاستغناء عن المقعد ويتم ترشيح متقدم آخر عليه، مع امنياتنا للجميع بالتوفيق۔ pic.twitter.com/mZFFFvrKgV — عمادة القبول والتسجيل (@DAR_NBU) July 21, 2020

وكشفت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن أعداد المتقدمين والمقبولين للعام الجامعي ١٤٤٢/١٤٤١ هـ وأقل نسبة موزونة تم ترشيحها للقبول بكل كلية.

وجاءت تفاصيل أعداد المتقدمين والمقبولين للعام المقبل بجامعة الحدود الشمالية كما هو موضح أدناه:



