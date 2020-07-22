جامعة الطائف تعلن نتائج القبول في مرحلة الماجستير

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الطائف نتائج القبول ببرامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير 1442.

نتائج القبول في جامعة الطائف

وهنأت جامعة الطائف الطلبة المقبولين في برامج الماجستير لهذا العام، وأكدت لهم بأن تدقيق الوثائق واستلام إيصالات الدفع سيتم إلكترونيًا عبر بوابة خاصة، وسيكون موعد فتح البوابة ابتداءً من تاريخ 19-12-1441 هـ.

ودعت الجامعة من يرغب في الاطلاع على النتائج زيارة الرابط التالي (هنا).

القبول في مرحلة الماجستير

وكانت جامعة الطائف فتحت في الرابع من شهر يوليو الجاري باب التقديم للراغبين في الالتحاق ببرامجها للدراسات العليا، في أكثر من 20 برنامجًا نوعيًا للماجستير، ودبلوم عالٍ واحد، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر نفسه، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية.

تخصصات مستحدثة

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعد المالكي، في تصريح سابق، أن من أبرز برامج الماجستير المستحدثة هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة.

وبيّن عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف أن برامج الماجستير المستحدثة تشمل تخصصات: تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، التحليل الإحصائي للبيانات، الضوئيات الصناعية، إدارة الأعمال التنفيذي علوم الويب، علم البيانات، القراءات، الفقه، الترجمة، علم النفس التربوي، الإرشاد النفسي، علم نفس النمو، القياس والتقويم، تقنيات التعليم، التربية الخاصة، القيادة التربوية، السياسات التعليمية، المناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

ولفت الدكتور المالكي إلى أن هناك تقديم برامج الماجستير من كليات العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والهندسة، إضافةً إلى مركز اللغة الإنجليزية.



