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جامعة الملك خالد تفعل خدمة القبول الفوري الإلكترونية حتى 18 ذي الحجة
أنهت إجراءات قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة

جامعة الملك خالد تفعل خدمة القبول الفوري الإلكترونية حتى 18 ذي الحجة

2020/07/24
الساعة 1:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جامعة الملك خالد تفعل خدمة القبول الفوري الإلكترونية حتى 18 ذي الحجة
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 إعلان نسب القبول
2 تفعيل خدمة القبول الفوري الإلكترونية

أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد إجراءات قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1442هـ والذين تم إعلان قبولهم مبدئياً مؤخرًا في كليات الجامعة المختلفة، كما منحت الجامعة المقبولين والمقبولات الأرقام الجامعية وذلك بعد قيام الطلاب والطالبات بتأكيد الموافقة على القبول.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن الجامعة سخرت جميع إمكانياتها في تسهيل عملية القبول حيث تمت جميع عمليات القبول بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري.

إعلان نسب القبول

وأضاف أن الجامعة أعلنت النسب التي توقف عندها القبول لهذا العام في كل تخصص من تخصصات الجامعة على الصفحة الرئيسة لموقعها الإلكتروني وبكل شفافية وذلك تأكيدًا لتحقيق العدالة والموضوعية بين المتقدمين والمتقدمات.

تفعيل خدمة القبول الفوري الإلكترونية

كما تم تفعيل خدمة القبول الفوري الإلكترونية من يوم الخميس 2 ذي الحجة وحتى 18 من الشهر نفسه، حيث يستطيع المتقدم الالتحاق بالجامعة وقبول نفسه بنفسه وفق ضوابط القبول وبعد الاطلاع على المقاعد الشاغرة، دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، إضافة إلى خدمة تغيير القبول الجامعي لمن لديهم أرقام جامعية حسب المتاح وبما يتوافق مع نسبهم وفق ضوابط القبول.




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