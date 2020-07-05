جامعة الملك سعود تنعى وفاة مديرها الأسبق منصور التركي

المواطن - الرياض

نعت جامعة الملك سعود وفاة مدير الجامعة الأسبق الدكتور منصور التركي الذي وافته المنية مساء أمس السبت.

وقالت جامعة الملك سعود، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى جامعة الملك سعود ببالغ الأسى والحزن مدير جامعة الملك سعود الأسبق الدكتور منصور التركي، وتتقدم الجامعة باسم رئيس الجامعة ومنسوبيها كافّة بصادق العزاء لأسرة الفقيد، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وقال د. خالد الدغيثر دكتوراه في الهندسة من جامعة كارنيغي ميلون “رحم الله معالي الدكتور منصور بن إبراهيم التركي عشنا معه نحن طلاب تلك الحقبة من عمر جامعة الملك سعود من مرحلة شتات مباني عليشة إلى المدينة الجامعية العصرية في الدرعية.

وقال محمد التونسي مدير عام مجموعة قنوات MBC في السعودية “أنعي اليوم الدكتور منصور التركي أحد رجالات الوطن والذي قاد جامعة الملك سعود 10 سنوات مديراً لها، وقد حظيت بدعمه وقت كنت معيداً في الجامعة حيث أولاني مهمة الاستشارة الإعلامية في مكتبه واستمر تحفيزه لي حتى بعد عودتي من الابتعاث محاضرا. تولاه الله برحمته وأسكنه جنّات النعيم”.

وغرد ناصر بن صالح الزايد أستاذ الفيزيا بجامعة الملك سعود قائلاً: “الله يرحمك ويغفر لك يا دكتور منصور بن إبراهيم التركي ، عندما كنت مديرا لـ جامعة الملك سعود عشنا معك أياما جميلة، أيام القبول، والإسكان الجديد، والمطعم والمركز الترفيهي. لن ننس تلك الأيام”.