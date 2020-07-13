جامعة جازان تخصص مسارًا خاصًا بـ الكليات الصحية

المواطن - واس

بدأت جامعة جازان في استقبال طلبات ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ الإلكتروني لدرجتي البكالوريوس ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮم ﻟﻠﻌﺎﻡ الجامعي 1442هـ .

تسخير الإمكانات التقنية والخدمات الإلكترونية

وأكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حرص الجامعة على تسخير الإمكانات التقنية والخدمات الإلكترونية كافة للتسهيل على الطلاب والطالبات في إجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم، مبيناً معاليه أن برامج وتخصصات الجامعة شهدت عمليات تحديث تتواكب مع رؤية المملكة 2030 ومع التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التوظيف لتلبية احتياجات مشروعات التنمية وسوق العمل بمختلف قطاعاته.

مسار خاص بالكليات الصحية

من جهته أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن الجامعة استقبلت منذ فتح بوابة القبول أكثر من 9020 طلبا إلكترونيا، مبيّنا أن الجامعة اعتمدت -لأول مرة- مسارا خاصا بالكليات الصحية في مدينة جيزان، مشيراً إلى أن القبول سيكون في مسار الكليات الصحية في مدينة جيزان في الفصل الأول فقط، وأن مدة المسار فصلين دراسيين ويكون التخصيص تنافسياً بعد إنهاء الفصلين الدراسيين وإتمام جميع مقررات خطة المسار.

ترتيب الرغبات

وشدد فقيهي على أهمية ترتيب الرغبات والتأكد من ترتيبها، موضحا أن ترتيب الرغبات يعدّ عاملا مؤثرا في الحصول على المقعد المتاح في التخصص المرغوب فيه بعد توفر معايير ونسب القبول لكل تخصص، ودعا فقهي الطلبة إلى ضرورة إدخال الرغبات المتاحة على الموقع بعدد 30 رغبة لمن أتيحت له جميع الرغبات بناء على (النسبة المؤهلة ـ والنسبة الموزونة) والتأكد من ترتيب الرغبات حسب الأولوية.



