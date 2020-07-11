جامعة طيبة تفتح القبول في الدبلومات لحملة الشهادة الثانوية والبكالوريوس

المواطن - محمد الدريني

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في عدد من برامج الدبلوم لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالمدينة المنورة والمحافظات للرجال والنساء.

فتح التسجيل في دبلوم المحاماة:

أعلنت كلية الحقوق عن فتح باب التسجيل في برنامج دبلوم المحاماة لحملة شهادة البكالوريوس في (الحقوق والقانون والشريعة والأنظمة) بالمدينة المنورة للرجال والنساء.

موعد ورابط التسجيل في الجامعة:

يذكر أن التقديم بدأ اليوم وينتهي الأحد 19 ذي الحجة 1441هـ من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية من (هنا).

يذكر أن الدراسة لحملة الشهادة الثانوية ستكون لمدة سنتين في تخصصات اللغة الإنجليزية والتسويق والمبيعات وبرمجة الحاسب ونظم المعلومات وشبكات الحاسب الآلي ونظم المعلومات الجغرافية والمحاسبة الآلية والفندقة والسياحة، حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة ببوابة القبول الإلكتروني.

وستكون مدة الدراسة لحملة البكالوريوس في برنامج دبلوم المحاماة سنة واحدة، وأن الدبلوم مصنف لدى وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحًا أن آلية القبول لجميع البرامج ستكون عبر تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة وإرفاق صورة من شهادة البكالوريوس أو الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين بصيغة PDF، وسيكون القبول النهائي بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة.



