جامعة نجران تواصل إجراءات تأكيد القبول

المواطن - الرياض

تواصل جامعة نجران إجراءات تأكيد القبول للفصل الأول من العام الدراسي المقبل بعدما أعلنت أمس عن نتائج المرحلة الأولى من القبول في مرحلة البكالوريوس والدبلوم.

نتائج القبول في جامعة نجران

وكان وكيل جامعة نجران الدكتور زهير العمري أعلن أمس أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ 6558، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونيًا حتى نهاية يوم الخميس 2-12-1441هـ.

وبيّن الدكتور العمري بأنه تم تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية حيث تمت الإجابة على 930 طلبًا عبر خدمة استفسار عن القبول، كما تمت معالجة 322 طلبًا إلكترونيًا للمتقدمين والمتقدمات، إضافة إلى الرد على 280 اتصالًا هاتفيًا.

إحصائيات اختبار الفصل الصيفي

وأعلنت جامعة نجران اليوم إحصائيات الاختبارات النهائية الإلكترونية للفصل الصيفي التي عقدت من الأحد إلى الثلاثاء 28-30 / 11 / 1441هـ حيث أدى الاختبارات 18915 كانت نسبة الطالبات منهم 66 % بواقع 12452 طالبة.

المرحلة الثانية من القبول

ونوّه الدكتور العمري بأنه سيتاح القبول للمرحلة الثانية “القبول الاحتياطي” للفصلين حسب المقاعد المتاحة عبر البوابة الإلكترونية يوم الاثنين 13-12-1441هـ ويستمر حتى يوم الثلاثاء 21-12-1441هـ، وستكون النتائج يوم السبت 25-12-1441هـ.

وقدم الدكتور العمري التهنئة للطلاب والطالبات المقبولين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مقدمًا شكره لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي على دعمه ومتابعته الدقيقة لجميع مراحل القبول وحرصه على تذليل كافة العقبات لتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلاب والطالبات.



