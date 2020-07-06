جروس الأبرز.. 12 مدربًا غادروا دوري المحترفين

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رحيل العديد من المديرين الفنيين خلال الـ22 جولة الماضية.

رحيل 12 مدربًا

وكشف حساب “دوري بلس” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة المدربين الراحلين عن أندية دوري المحترفين هذا الموسم، كما أشار إلى أبرز النتائج التي حققها الـ12 مدربًا.

ورحل التشيلي لويس سييرا عن تدريب الاتحاد بعد 7 مباريات، نجح خلالها في الفوز 3 مرات والخسارة في 4 مواجهات، فيما غادر الهولندي تين كات صفوف العميد بعد 8 لقاءات، حيث حقق الفريق الفوز مرة وهُزم 3 مرات، وتعادل في 3 مباريات.

وقاد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش النادي الأهلي في 3 مباريات، فاز مرة وخسر في أخرى وتعادل في لقاء، فيما تولى السويسري كريستيان جروس تدريب الراقي في 11 مباراة، نجح في الفوز 6 مرات والهزيمة خلال 4 مواجهات.

وتولى التونسي ألكسندر القصري تدريب العدالة في 9 مباريات، وقاده لتحقيق الفوز في مباراتين والخسارة 5 مرات وتعادل في لقاء، وقاد مواطنه ناصيف البياوي الفريق خلفًا له، فاز معه مرة وخسر 6 مرات، وتعادل في مثلها.

وغادر الأرجنتيني خورخي ألميرون تدريب الشباب بعد 11 مباراة، حيث قاده لتحقيق الفوز 4 مرات والخسارة في مثلها والتعادل في 3 لقاءات، وقاد الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش فريق الوحدة للفوز مرة والهزيمة في مباراتين.

وأدار البرتغالي باولو سيرجيو 13 مباراة لفريق التعاون وقاده لتحقيق الفوز 7 مرات والخسارة في 5 لقاءات، ورحل التونسي فتحي الجبال عن تدريب الفتح بعد 6 مواجهات، حيث هُزم 5 مرات وتعادل مرة.

وتواجد الروماني دانييل إيسايلا على رأس القيادة الفنية لفريق الحزم في 16 مباراة، نجح في الفوز 4 مرات، وخسر 8 مرات، وتعادل في 6 لقاءات، وقاد التونسي محمد الكوكي في 10 مباريات، فاز مرة وتعادل في أخرى وخسر 8 مرات.

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