جريمة مروعة.. طفل يقتل والدته بـ 30 طعنة وهي نائمة

المواطن - متابعة

استيقظ أهالي منطقة ماركا في عمّان الشرقية بالأردن، فجر أمس الاثنين على جريمة بشعة، حين أقدم طفل على قتل والدته بسكين، متجرداً من مشاعر الإنسانية.

وكشف مدير الطب الشرعي في العاصمة الأردنية عمّان الدكتور عدنان عباس عن تفاصيل الحادثة بحسب صحيفة “الغد”، حيث قال إن الطفل 14 عاماً، طعن والدته البالغة من العمر 40 عاماً بـ30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة.

وأضاف الدكتور عدنان عباس أن المرأة لفظت أنفاسها الأخيرة على الفور.

وتابع عباس أن الابن قتل والدته وهي نائمة في فراشها، مؤكداً أنه قام بفحص الحدث عقلياً وتبين أنه لا يعاني من أي أمراض أو إعاقات.

وبين أنه تم تشريح الجثة وتسليمها لوالدها لإجراء عملية الدفن، وتحويل الحدث للجهات المعنية للتحقيق في الجريمة.



