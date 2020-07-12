جستنيه عن ماجد عبدالله والدعيع: هداف وأخطبوط لن يتكررا

المواطن - مروة نبيل

أشاد الإعلامي عدنان جستنيه بنجمي النصر والهلال السابقين، ماجد عبدالله ومحمد الدعيع، مؤكدًا أنهما من أساطير الكرة السعودية.

ماجد عبدالله والدعيع

وقال جستنيه عن ماجد عبدالله ومحمد الدعيع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اثنان لا ثالث أساطير الكرة السعودية.. فنيًا وفنًا وإبداعًا وأخلاقًا”.

وتابع قائلًا: “ماجد عبدالله هداف مفيش غيره ولن يتكرر، محمد الدعيع حارس أخطبوط ولن يتكرر، أما من يتغنون بالإنجاز فلعبة كرة القدم لعبة جماعية كل اللاعبين يشتركون في تحقيق الإنجاز”.

وشهدت تغريدة جستنيه تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، حيث أيد البعض حديثه وأشادوا بالثنائي ماجد عبدالله ومحمد الدعيع، فيما أكد البعض الآخر أن هناك العديد من النجوم المميزين وفي مقدمتهم نجم الاتحاد السابق محمد نور، ونجم الهلال السابق سامي الجابر.

ماجد عبدالله

ويُعتبر ماجد عبدالله أكثر اللاعبين تتويجًا بلقب هداف الدوري السعودي 6 مواسم، وساهم في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للعديد من البطولات، وحصد العديد من الجوائز الفردية.

وتألق مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشارك في 5 نسخ متتالية من بطولة كأس الخليج العربي، ولعب مع الأخضر طوال مسيرته في 117 مباراة، وأحرز 72 هدفًا، ولعب معه في كأس العالم 1994.

محمد الدعيع

ويُعد محمد الدعيع واحدًا من أبرز حراس المرمى في السعودية وآسيا، وقاد الأخضر للتتويج بلقب كأس الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخه عام 1994، وساهم في حصوله على البطولة في 2002، وحصد لقب أفضل حارس مرمى في هذه النسخة.

وشارك حارس الهلال السابق مع المنتخب السعودي في 10 مباريات خلال 4 نسخ من كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002 و2006، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة.

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