جستنيه: فهد المولد سيعتذر !

وستكون هذه الخطوة بمثابة خطوة ستُغضب مجلس إدارة الاتحاد، الذي أكد أن اللاعب فهد المولد ليس له أي حقوق مالية على النادي.

وكان الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية كشف عن موعد انتهاء أزمة فهد المولد مع ناديه، وعودته لمعسكر أبها.

متى انتهت أزمة فهد المولد ؟

وأكد أبو هداية على أن فهد المولد عاد لمعسكر الاتحاد أمس الأحد، وذلك للانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا لاستئناف مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين المقرر عودتها في الـ4 من أغسطس المقبل.

وفي وقت سابق، كشف نادي الاتحاد يوم الأربعاء الماضي، في بيان له عبر “تويتر”، تفاصيل أزمة اللاعب فهد المولد وقيامه بترك معسكر الفريق في أبها، بحجة وجود متأخرات مالية له لدى إدارة النادي.

بيان الاتحاد يكشف كواليس أزمة فهد المولد

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: “انطلاقًا من مبدأ الشفافية ووضع الجماهير الاتحادية الوفية أمام الحقيقة بخصوص ما بدر من اللاعب فهد المولد وتركه لمعسكر الفريق بمدينة أبها، بحجة وجود متأخرات مالية لصالحه لدى إدارة النادي، ورغبته في استلامها قبل أن يعود للتدريبات”.

وأضاف البيان: “يود مجلس الإدارة أن يوضح للعموم بأنه لا توجد للاعب من الناحية المحاسبية أي متأخرات مالية أو مستحقات لدى النادي حسب العقد المبرم بينه وبين النادي، فقد قام المجلس بتسديد كافة المستحقات والرواتب لجميع اللاعبين قبل بدء معسكر الفريق الحالي في منطقة عسير”.

وتابع البيان: “ومجلس الإدارة يؤكد للجميع أنه يتعامل مع جميع اللاعبين بمبدأ المساواة، وأن ما يطالب به اللاعب من مستحقات -كما يرى- لا يوجد لها ما يسند ويبرر صرفها من قبل مجلس إدارة النادي الذي لن يقبل هذا التصرف غير اللائق، الذي يستغرب أن يصدر من لاعب دولي له مكانته في قلوب الاتحاديين وله خبرته ويعول عليه كثيرة، خصوصًا في الظروف الحالية التي يمر بها النادي”.