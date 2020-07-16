جمال عارف ردًا على أسامة هوساوي: يا راجل !

المواطن - محمد سمعه

علّق الإعلامي الرياضي جمال عارف على تغريدات أسامة هوساوي مدافع الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، التي تحدث فيها عن خطوات يجب اتباعها ليؤمن اللاعب مستقبله، وذلك بعد اعتزاله لكرة القدم.

رحلة لاعب الكرة الاحترافية قصيرة

وكان أسامة هوساوي كتب عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “رحلة لاعب كرة القدم الاحترافية قصيرة، ولها نهاية محتومة مهما طالت مدتها، لا تضمن له العيش برفاهية بقية حياته كما كان لاعبًا، فيبقى مستقبله غامضًا طيلة مسيرته الكروية، ويحكم ذلك إدراك اللاعب وإيمانه بأن ما يعيشه كلاعب قابل للزوال”.

وأضاف هوساوي: “لذا يجب على اللاعب الادخار والعيش حياة واقعية، تتناسب مع واقعه، دون إحداث صدمة عارمة مُبالغ فيها، والعمل على اغتنام الفرص في بناء أصول مادية ثابتة تكون بمثابة ضمان مادي لمستقبله، والشروع في تكوين مصادر متنوعة عبر عدة مشاريع”.

وتابع هوساوي: “تلك بعض الخطوات التي تُساهم في بناء مستقبل كريم للاعب وأسرته، القصص كثيرة لنهايات حزينة للاعبي كرة القدم، تنوعت أسبابها واتفقت في أمر واحد وهو غياب التخطيط للمستقبل، أخي اللاعب خطط لمستقبلك مبكرًا قبل فوات الأوان”.

دراسة أصعب المجالات لا تساوي ما يجنيه لاعب الكرة

وعلّق جمال عارف قائلًا: “رحلة اللاعب الاحترافية قصيرة لا تضمن له العيش برفاهية بقية حياته”، القائل: أسامة هوساوي يا راجل، لو واحد درس طول عمره وحصل على أعلى الشهادات في أصعب المجالات وعمل ٣٠ سنة لا يمكن أن يحصل على عشرة في المية للاعب اللي تقول عن فترته الاحترافية قصيرة”.

وكانت تغريدات أسامة هوساوي جاءت بعدما أعلن خالد الزيلعي لاعب النصر السابق عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيًا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيًّا.



