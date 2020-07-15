جماهير الاتحاد تشتعل غضبًا .. والسبب !

المواطن - محمد سمعه

صبّ الجمهور الاتحادي جام غضبه على لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك بعد التعادل وديًّا اليوم الأربعاء ضد نادي نجران، وذلك في ظل استعدادات الاتحاد لاستئناف المباريات والموسم الرياضي.

وذكر الاتحاديون عبر حساب نادي الاتحاد في “تويتر” أن لاعبي العميد ظهروا ولعبوا بشكل متخاذل ضد نجران، الذي يعتبر أقل فنيًّا من نادي الاتحاد، بينما اتفقت أقلية من جماهير الاتحاد أن لاعبي العميد لهم عذرهم لأنهم يخوضون مباراة كرة قدم للمرة الأولى منذ 4 شهور بعد تعليق النشاط الرياضي في منتصف مارس الماضي، نتيجة تفشي فيروس كورونا المُستجد.

وكان اللاعب محمد الثاني المُعار من الفيصلي لـ الاتحاد، هو من أحرز هدف العميد الوحيد في لقاء نجران الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

الاتحاد في المركز الـ13

وقبل عودة منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يتواجد نادي الاتحاد بالمركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وسيواجه الاتحاد فريق الأهلي، في ديربي جدة يوم 9 مارس المقبل مع استئناف مباريات الدوري.

وفي سياق آخر، فجر القانوني أحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين، مفاجأة، وذلك بعد ساعات قليلة من تفعيل نادي التعاون بند تجديد عقد اللاعب عبدالمجيد السواط لمدة موسم على الرغم من انتقاله لـ الاتحاد في يناير 2020، بعد دخوله الفترة الحرة.

التعاون يصدم الاتحاد حول السواط

وكان التعاون قرر تفعيل بند تجديد عقد اللاعب لمدة موسم، حتى صيف 2021، على الرغم من رفض السواط الاستمرار في صفوف التعاون حيث غادر سكري القصيم، وانضم إلى معسكر الاتحاد مؤخرًا استعدادًا لاستئناف ما تبقى من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

بينما طالبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الناديين الاتحاد والتعاون باللجوء لغرفة فض المنازعات، وذلك من أجل حل أزمة اللاعب.

وكتب أحمد الأمير عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “تصديق لجنة الاحتراف على عقود اللاعبين، إجراء روتيني، يعني فقط الإشعار والتنويه”.

وأضاف الأمير أن لجنة الاحتراف، ليس من تخصصها تفعيل العقد أو النظر في النزاعات بين الأندية، مضيفًا أن هذا الأمر يخص غرفة فض المنازعات.



