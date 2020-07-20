جماهير مانشستر يونايتد تُطالب بطرد دي خيا

المواطن - محمد سمعه

غضبت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الأداء الكارثي للحارس الإسباني دافيد دي خيا في مباراة تشيلسي التي أُقيمت أمس الأحد ضمن مباريات دور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وطالبت الجماهير بطرد الحارس دي خيا من النادي بسبب أخطائه المتكررة، كما تحدثت صحيفتي الإكسبريس ودايلي ستار الإنجليزيتين عن ضرورة إبقاء دي خيا على مقاعد البدلاء وإشراك حارس آخر في المباريات.

سولشاير غاضب من دي خيا

وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير حمّل دي خيا مسؤولية الخروج من بطولة كأس إنجلترا، بسبب خطأه في الهدف الثاني لـ تشيلسي الذي أحرزه اللاعب الإنجليزي ماسون ماونت.

وبدأت مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي بشكل سريع، وكان البلوز الفريق الأخطر طوال أحداث اللقاء، وهدد مرمى دي خيا أكثر من مرة عن طريق ريس جيمس، ماركوس ألونسو، ماسون مونت وكورت زوما.

ولم يظهر لاعبو الشياطين الحمر بالمستوى المتوقع خلال أحداث الشوط الأول، وغابت الخطورة عن راشفور ودانييل جيمس، وكانت محاولته الوحيدة عن طريق برونو فرنانديز من ركلة حرة، أبعدها الحارس ويلي كاباييرو.

وامتدت أحداث الشوط الأول لحوالي ساعة بسبب تعطل اللعب لتعرض إيريك بايلي لإصابة قوية في الرأس، ليغادر الملعب ويشارك أنطوني مارسيال بدلًا منه، وتمكن البلوز من تسجيل هدف عن طريق جيرو بعد عرضية أزبيلكويتا.

أداء ضعيف من دي خيا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الشياطين الحمر لإدراك التعادل، إلا أن دي خيا ارتكب خطأ ساذجًا عند التصدي لتسديدة ضعيفة من اللاعب ماونت لتهتز شباكه بالهدف الثاني.

وانتفض الشياطين الحمر، وأطلق راشفورد تسديدة بجوار القائم، وهدد ماجواير البلوز من كرة رأسية، قبل أن يُسجل اللاعب ذاته هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 74، ليصعب من مهمة فريقه في العودة.

وعرقل هودسون أودوي اللاعب مارسيال ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الشياطين الحمر، سدد فرنانديز بنجاح في الشباك، لتنتهي مباراة مان يونايتد ضد تشيلسي بفوز البلوز وتأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.



