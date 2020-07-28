جمعية كبدك تقيم فعالية وقاية ورعاية في حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أقامت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك) فعالية وقاية ورعاية في المكان مول، حيث أقيم ركن توعوي وتثقيفي لأمراض الكبد وسبل الوقاية منها، وفحص سريع لالتهاب الكبد الوبائي للزائرين وشرح البرامج التي تقدمها الجمعية، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكبد.

وقالت المتحدثة باسم برامج فريق غرس التطوعي، عائشة المطيري، في تصريحات إلى “المواطن“: إنه بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الكبد واستكمال للمبادرات التي تطلقها الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد.

‏وتحت برنامج وقاية ورعاية الذي تم تدشينه من قبل الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية تم التعاون مع متطوعات فريق غرس التطوعي بحفر الباطن لتنفيذ مبادرة وقاية ورعاية، وهي مبادرة توعوية تثقيفية عن أمراض الكبد وطرق الوقاية منها وعمل فحص سريع لالتهاب الكبد الوبائي وشرح عن برامج الجمعية المقدمة تستمر ليومين.

يذكر أن صحة حفر الباطن وقعت العام الماضي اتفاقية تفاهم مع الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد تضمّنت الاتفاقية بناء علاقة تعاون مشترك وفقًا للإمكانيات المتاحة لكل طرف، وأن يقوم الطرفان بنشر الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من أمراض الكبد والفحص المبكر في المناطق التي تعمل بها الشؤون الصحية بحفر الباطن وضمن النطاق الجغرافي لها، وعدد من البنود الأخرى التي تهتم بالمستفيدين.



