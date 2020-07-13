جهود البحث عن جثة نايا ريفيرا تتقلص

المواطن - متابعة

توقفت جهود البحث بالسونار عن جثة الممثلة الأمريكية، نايا ريفيرا بعد غرقها في بحيرة بيرو في ولاية كاليفورنيا، فيما ستبدأ رحلة جديدة من البحث في الكبائن والاستراحات المصطفة على شواطئ البحيرة.

ظروف غرق نايا ريفيرا

وعُثر الأسبوع الماضي على ابن نايا ريفيرا البالغ 4 سنوات وحيدًا على متن قارب في إحدى بحيرات كاليفورنيا الأمريكية، حيث لم تستطع السلطات العثور على والدته، وسط شكوك بأنها توفيت نتيجة غرقها.

وقال ابن الفنانة الراحلة، إن والدته استأجرت قاربًا للذهاب في رحلة بحرية في بحيرة بيرو، مضيفًا أنهما نزلا للسباحة معًا، ثم صعد وحده، وغالبه النوم من الإرهاق بعد قضاء وقت ممتع معها، ولكنه استيقظ فجأة على صوت إنذار قادم من قارب آخر، ولم يستطع إدراك ما يحدث حوله.

وتابع أنه حاول البحث عن والدته على متن القارب لكنه رأى سترة نجاتها ولم تكن موجودة، وقالت السلطات إن الأمن تمكن من رؤية قارب نايا ريفيرا ينجرف نحو المياه العميقة وعلى متنها طفل نائم، وأطلقوا الإنذار للتنبيه.

بدء البحث عن نايا ريفيرا

وتم إرسال فريق غوص للبحث والإنقاذ، وطائرة هليكوبتر مع طائرة دون طيار إلى البحيرة للبحث عن نايا ريفيرا ثم توقفوا حين حل الظلام، على أن يتم مواصلة البحث مع أول ضوء للنهار، مع ترجيح أنها فارقت الحياة.

وكشف فريق البحث عن جثة نايا ريفيرا أنه بالفعل استمر البحث عن الجثة أمس الأحد (12 يوليو) وكشف المسؤولون اليوم أن البحث مستمر، ولكن ليس بنفس القوة التي كانت عليها في الأيام القليلة الماضية، ويقال إنه تم مسح البحيرة بالسونار قد اكتمل بحلول نهاية أمس الأحد، و من المقرر أن تقوم السلطات بالبحث في الكبائن التي تصطف على بحيرة بيرو.



