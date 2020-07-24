جوردان هندرسون أفضل لاعب في البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

حصل قائد ليفربول الإنجليزي، جوردان هندرسون على جائزة رابطة الكتاب لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2019/ 2020.

جوردان هندرسون أفضل لاعب

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس”، أن هندرسون نال الجائزة متفوقًا على كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، بجانب رباعي ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني وأليسون بيكر وألكسندر أرنولد.

وأشارت الشبكة إلى أن جوردان هندرسون توج بجائزة رابطة الكتاب لأفضل لاعب في منافسات البريميرليج هذا الموسم، بعد أن حصل على أكثر من ربع الأصوات.

وقال قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بعد الفوز بالجائزة: “أعرب عن تقديري لدعم الذين صوتوا لي ولرابطة الكتاب بشكل عام”.

وأضاف: “بالنظر إلى الفائزين السابقين بالجائزة والذي لعبت معهم من قبل في ليفربول مثل جيرارد ولويس سواريز ومحمد صلاح، يمكننا معرفة قيمة الجائزة، لكن الامتنان الذي أشعر به لا أستطيع قبوله بمفردي”.

وتابع: “لا أشعر أن أي شيء حققته هذا الموسم أو خلال مسيرتي قد قمت به بمفردي. أنا مدين بالكثير للعديد من الأشخاص، لا سيما زملائي الحاليين الذين كانوا مذهلين ويستحقون كل التقدير”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لقد حققنا ما وصلنا له، لأن كل عضو في فريقنا كان رائعًا. ليس فقط في المباريات أو في القيام بالأشياء التي تتصدر العناوين الأولى والصفحات الخلفية، لكن خلال العمل يوميًا في التدريب”.

هندرسون مع ليفربول

وتألق هندرسون بشكل لافت مع ليفربول هذا الموسم، قبل يتعرض للإصابة وكان هندرسون في مباراة برايتون بالجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتواجد هندرسون في مباراة ليفربول ضد تشيلسي الماضية، والتي انتهت بفوز فريقه بخماسية مقابل ثلاثية، وتسلم كأس البريميرليج، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



