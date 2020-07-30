جونسون آند جونسون : لقاح كورونا أثبت كفاءته على القرود

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أصدرت شركة جونسون آند جونسون نتائج توضح أن لقاح كورونا الذي تقوم بتطويره منح القرود محل التجربة مناعة قوية ضد الفيروس بعد جرعة واحدة فقط، وبذلك يخطو السباق لإيجاد لقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد خطوة كبيرة إلى الأمام مع النتائج الواعدة للشركة العلمية الرائدة.

وبدأت شركة جونسون آند جونسون اليوم تجارب السلامة البشرية الأمريكية على لقاح كوفيد-19 بعد نشر تفاصيل دراسة أظهرت أن القرود حصلت على حماية قوية من جرعة واحدة.

وعند تعرض القرود الستة محل التجربة للفيروس، لم يؤثر على أجهزتهم التنفسية على الإطلاق، وفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة نيتشر.

وقال الدكتور بول ستوفيلز، كبير المسؤولين العلميين في J & J: هذا يمنحنا الثقة في معرفة أن هذا اللقاح سيكون له تأثير ماثل مع البشر.

وتدعم الحكومة الأمريكية جهود J & J للقاحات بتمويل قدره 456 مليون دولار كجزء من جهودها لتسريع إنتاج لقاح لإنهاء الوباء الذي أصاب الملايين وقتل الآلاف.

أهمية لقاح كورونا ذي الجرعة الواحدة:

وقال ستوفيلز إن الاختبارات المسبقة لهذا النوع من اللقاحات في أمراض أخرى، وجدت أن الجرعة الثانية من اللقاح تزيد من المناعة والحصانة ضد الفيروس بشكل ملحوظ، ولكن في حالة وباء فيروس كورونا، فإن اللقاح ذي الجرعة الواحدة من الأهمية بما كان لتجنب المشاكل اللوجستية المتعلقة بإحضار الناس مرة أخرى لأخذ جرعتهم الثانية.

بدء المرحلة الثالثة من لقاح جونسون آند جونسون:

واعتمادًا على هذه النتائج، تخطط J&J لبدء اختبار المرحلة الثالثة على نطاق واسع في النصف الثاني من شهر سبتمبر.

ويستخدم لقاح J & J فيروس نزلات البرد الشائع المعروف باسم فيروس adnovirus لنقل بروتينات فيروس كورونا المستجد إلى خلايا الجسم، مما يتسبب في قيام الجسم بتكوين دفاع مناعي ضد الفيروس، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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