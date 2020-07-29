جيوفاني عن تدريب العدالة: أنا رجل تحديات

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب الإيطالي جيوفاني ساليناس أنه يعش التحديات، الأمر الذي جعله يوافق على تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في هذا التوقيت الصعب.

سبب موافقة جيوفاني على تدريب العدالة

ولفت جيوفاني إلى أنه يعشق التحدي ويثق بقدراته التدريبية، مضيفًا خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “أنا رجل تحديات، وليس في قاموسي المستحيل، ولذا وافقت على عرض العدالة”.

وأضاف: “أعلم أني تسلمت المهمة في ظل ظروف صعبة، لكن بالعمل الجماعي وتضافر الجهود سيتحقق الهدف، بانتشال الفريق من وضعه الحالي والأخذ بيده للبقاء، وما ساعدني في هذه الثقة، الرغبة القوية من اللاعبين لإثبات الوجود وقبولهم التحدي، وضح ذلك من حماسهم وانضباطهم في التدريبات”.

وتابع جيوفاني: “أعرف العدالة جيدًا وسبق أن واجهته في كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما كنت مدربا للفيصلي، وكان حينها في الدرجة الأولى وشكل لنا ندا قويا، أيضا، منذ وصولي إلى الأحساء عكفت على دراسته من خلال مشاهدته في مباريات سابقة عبر الفيديو”.

تجهيز العدالة

وواصل” “لعبنا مباريات ودية عدة أمام الثقبة 1 / 0، الروضة 3 / 1، الخليج 3 / 0، الشباب 1 / 5، وبغض النظر عن النتائج فهي كانت مهمة بالنسبة لنا، للوقوف على مستويات اللاعبين وكذلك الأخطاء لتصحيحها قبل مواجهة الاتفاق في الجولة الـ23، ولدينا مباراة ودية أخيرة أمام الفتح ونأمل أن تكون خير ختام للإعداد”.

وعن غياب عدد من اللاعبين الأجانب وتأثيرهم في العدالة، علق جيوفاني قائلًا: “الفريق يلعب كمجموعة واحدة، وأي مدرب بالتأكيد يريد أن تكتمل صفوفه، وسنلعب بالموجودين وثقتي بهم كبيرة ولا تحدها حدود”.

نادي العدالة

وكان العدالة قد تعاقد مع جيوفاني بعد اعتذار التونسي ناصيف البياوي عن استكمال الموسم، مبررًا قراره بأن فترة إعداد الفريق للفترة المقبلة غير كافية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة المحلية هذا الموسم.



