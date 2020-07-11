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حائل تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خلال الـ 24 ساعة الماضية

حائل تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

2020/07/11
الساعة 5:57 مساءً
- ‎فيالمواطن - جازان, المواطن - عسير, المواطن - مكة, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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حائل تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المواطن - عارف السويدي - حائل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 94 حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة حائل.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت داخل المنطقة بواقع 78 حالة، بينما 5 حالات في محافظة الغزالة و10 حالات في محافظة بقعاء شمال حائل وحالة واحدة في محافظة السليمي.

ولم تسجل منطقة حائل أي حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي (637) حالة، ‏وإجمالي الوفيات (4) حالة، ‏والحالات النشطة (1860) حالة وإجمالي الحالات المصابة (2501) حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (2994) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2370) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بـ كورونا في المملكة إلى (229,480) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (165,396) حالة، بينما تم تسجيل 30 حالة وفاة.

 




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