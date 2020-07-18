حالة وفاة و410 إصابات جديدة بكورونا في قطر

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 154 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم: إنه تم تسجيل 410 إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 106308 حالات.

كما أشارت إلى تسجيل 426 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 10323 ألف حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3406 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 438990 شخصًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه: إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



