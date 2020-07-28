حرس الحدود ينقذ 5 أشخاص تعرض قاربهم للغرق في جدة

المواطن - واس

أنقذت الدوريات البحرية التابعة لقطاع حرس الحدود بجدة، اليوم الثلاثاء ، قائد قارب ومرافقيه الأربعة بعد تعرض قاربهم للغرق جزئياً في عرض البحر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تفاصيل عملية الإنقاذ:

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني عن مباشرة بلاغ ورد لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع جدة من قائد قارب تعرض للغرق نتيجة دخول كمية كبيرة من المياه بداخله، في منطقة قطعة بياضة أمام مدينة البحيرات،، وتم إنقاذ قائد القارب بالإضافة إلى مرافقيه الأربعة، وسحب المياه من داخل الزورق، واستدعاء احدى فرق الهلال الأحمر السعودي للتأكد من الوضع الصحي للأشخاص الذين تم انقاذهم، وتبين أن حالتهم جيدة ولا تحتاج خدمة صحية في المستشفى، ولله الحمد.

تحذير:

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع ملاك الوسائط البحرية إلى أخذ الحيطة والحذر، والكشف على وسائطهم وإجراء الصيانة الدورية لها وتجهيزها بوسائل السلامة البحرية وأجهزة الملاحة والاتصالات

حفاظاً على سلامتهم، والاتصال على رقم طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.



