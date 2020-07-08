حساب المواطن : تعديلات إثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار

المواطن - محمد الدريني

أكد حساب المواطن أن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة، حيث يجب رفع وثائق استقلالية المسكن.

الأوراق المطلوبة لإثبات استقلالية الفرد في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن الأوراق المطلوبة لإثبات استقلالية الفرد في المسكن وهي كالتالي:

عقد الإيجار الموحد باسم المتقدم بالطلب.

أو صك الملكية للسكن باسم المتقدم.

أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية.

وأوضح الحساب أنه في حال عدم توافر تلك البيانات المطلوبة يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة وليس كفرد مستقل.

طريقة إضافة التابعين على حساب المواطن

من جهة أخري كشف برنامج حساب المواطن عن الخطوات اللازمة لإضافة التابعين على حساب رب الأسرة من خلال الدخول إلى التطبيق واتباع الخطوات التالية: الدخول إلى برنامج حساب المواطن.

اختيار “تفاصيل الطلب – بيانات التابعين” لإضافتهم.

الضغط على أيقونة حفظ.

تحديث بيانات الشخص غير المستقل في حساب المواطن أعلن برنامج حساب المواطن عن كيفية تحديث بيانات الشخص غير المستقل، حيث أكد أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجًا، أو في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.