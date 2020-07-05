حساب المواطن يعلن موعد إيداع الدفعة الـ 32 من الدعم

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، موعد إيداع الدفعة رقم (32) الخاصة بشهر يوليو 2020.

وأوضح البرنامج في تغريدة عبر “تويتر” أنه يتبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة الجديدة، بما يعني أنه سيتم إيداعها يوم الخميس المقبل التاسع من الشهر الجاري.

يذكر أن إجمالي الدفعات الـ31 منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 وحتى يونيو الماضي بلغ 75 مليار ريال، منها 502 مليون ريال مبالغ الأثر الرجعي.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع في وقت سابق، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 46% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأفاد القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44%، موضحًا أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته – 0.03%.

وبين القحطاني أنه تم مؤخراً الربط إلكترونياً مع جهات حكومية جديدة إضافة إلى الجهات السابقة بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعّال للفئات الأكثر استحقاقاً.