حساب المواطن يوضح سبب عدم صرف الدعم لبعض المواطنين

المواطن - محمد الدريني

أعاد حساب المواطن التذكير بالإجراءات التي يجب القيام بها كلها أو بعضها في حالة كانت نتيجة الأهلية غير مؤهل.

حل مشكلة عدم الأهلية

وقالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسار بهذا الشأن إنه في حال تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزم القيام بما يلي:

تحديث البيانات.

تقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لسبب عدم الأهلية.

تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية “دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

سبب عدم الصرف

كشف برنامج حساب المواطن سبب عدم صرف الدعم لبعض الحالات في مستحقات الدفعة الـ 32 لشهر يوليو الجاري، وذلك بعد أن أودع 1.7 مليار ريال دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والذي يقدر عددهم بحوالي 10.7 مليون مستفيد.

وأعلن برنامج حساب المواطن أن عدم صرف الدعم لبعض الحالات يرجع إلى إيقاف استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وأوضح الحساب أن ذلك الإيقاف يشمل كذلك كل من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

مراجعة البنك

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يجب مراجعة البنك والتأكد انه لم يتم الايداع، ويلزمك توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة، في حالة عدم وصول الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على مواطن وجه سؤالا قاله فيه: “والدي مكتوب له تحت الإجراء وما نزل له شيء وهو من مستفيدي الضمان؟ ماذا يفعل للحصول على الدعم؟.

عدم صرف الدعم

كشف برنامج حساب المواطن عن سبب عدم صرف الدعم لبعض الحالات في مستحقات الدفعة 32، وذلك بعد أن أودع اليوم 1.7 مليار ريال دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، والذي يقدر عددهم بحوالي 10.7 مليون مستفيد.

إيقاف تسجيل حساب المواطن

وأعلن برنامج حساب المواطن أن عدم صرف الدعم لبعض الحالات يرجع إلى إيقاف استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020.

وأوضح الحساب أن ذلك الإيقاف يشمل كذلك كل من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

تفاصيل الدفعة 32

وأودع برنامج حساب المواطن اليوم 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثلاثون حوالي 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 76.8 مليار ريال منها 521 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

الاعتراض على عدم الأهلية

من جهة أخري، كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوف شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم، ولكن يجب رفع أحد الإثباتات التالية :

عقد موحد من شبكة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية وإلا سيعتبر شخص تابع لرب الأسرة.