حساب دوري أبطال آسيا يُوجّه طلبًا لمتابعيه حول عمر خربين

المواطن - محمد سمعه

وجّه الحساب الرسمي لـ دوري أبطال آسيا عبر “تويتر” طلبًا إلى متابعيه، يخص اللاعب السوري عمر خربين، مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال.

وكتب حساب دوري أبطال آسيا: “هل تعتبرون عمر خربين، أفضل لاعب سوري بتاريخ دوري أبطال آسيا، صوتوا الآن”.

وفي وقت سابق، سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أول أمس الاثنين، الضوء على أبرز 5 لاعبين من سوريا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الاستفتاء على أفضل لاعب من سوريا في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا بدأ من السادس وسيستمر حتى الأحد المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري.

خربين يُنافس السومة:

ويتنافس على أساطير سوريا في تاريخ دوري أبطال آسيا كل من؛ مهاجم الأهلي عمر السومة، نجم الهلال عمر خربين، جهاد الحسين الذي تألق مع الكرامة والتعاون، نجم الكرامة عاطف جنيات ونجم العربي الكويتي فراس الخطيب

وتحدث الاتحاد القاري عن مهاجم الأهلي قائلًا: “في سن 31 عامًا حقق عمر السومة العديد من الإنجازات في دوري أبطال آسيا، وكان ظهوره الأول على المستوى القاري مع نادي القادسية الكويتي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، حيث سجل 7 أهداف في نسخة عام 2014 وساهم في التتويج بلقب البطولة”.

وانتقل السومة بعد ذلك إلى النادي الأهلي، حيث سجل في دوري أبطال آسيا حتى الآن 18 هدفًا، وصنع هدفًا واحدًا في 24 مباراة خلال 4 نسخ من البطولة، وأحرز معه 5 أهداف عام 2015، وساهم في تأهله إلى دور الـ16، وسجل معه هدفًا واحدًا في نسخة 2016.

وتابع: “قبل أن يعود بقوة عام 2017 ويسجل خمسة أهداف ساعدت الأهلي على بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ خمس سنوات.. وبعد أن غاب عن نسخة عام 2018 بسبب الإصابة، حقق أفضل مشاركاته في البطولة عام 2019 عندما سجل 7 أهداف”.

إنجاز عمر خربين الآسيوي:

وقال الاتحاد الآسيوي في تقريره عن نجم الزعيم: “رغم أن عمر خربين مثل الهلال في موسم واحد بدوري أبطال آسيا، إلا أنه في ذلك العام حصل على إنجازات لم يحققها أي لاعب سوري من قبل”.

وشارك خربين في 13 مباراة بدوري أبطال آسيا 2017، سجل خلالها 10 أهداف، ليصبح أول لاعب سوري يفوز بجائزة هداف البطولة، وكان من أبرز محطاته تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك” في ذهاب قبل النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني، حيث فاز الهلال 4/ 0 وقطع ثلثي الطريق إلى النهائي.

وأضاف: “وفي النهائي سجل خربين هدف الهلال الوحيد، ولكنه لم يكن كافيًا بعدما خسر الفريق السعودي 1/ 2، لكن النجم السوري حصل في ذلك العام على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2017، وذلك للمرة الأولى في تاريخ اللاعبين السوريين”.