حسم الدوري الإيطالي يتأجل بفوز أودينيزي ضد يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس منذ قليل بفوز أودينيزي بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2019/2020.

الشوط الأول من مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس

وبدأ الشوط الأول من مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس ، بضغط هجومي من قبل فريق يوفنتوس، الذي بذل قصارى جهده؛ وذلك من أجل إحراز الهدف الأول في شباك فريق أودينيزي.

وبعد محاولات عديدة، تمكن اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق اليوفي، من تسجيل الهدف الأول للبيانكونيري بالدقيقة الثانية والأربعين من عمر مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس بعد تصويبة قوية عجز حارس أودينيزي عن صدها.

وانتهى الشوط الأول من مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس، بتقدم فريق يوفنتوس بهدف دون رد.

الشوط الثاني من مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس

وفي الشوط الثاني، من مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس ، هبط أداء فريق اليوفي مما أعطى الفرصة لأودينيزي، للبحث عن إحراز الهدف الأول في اللقاء.

وتمكن الفريق المُضيف أودينيزي، من إحراز هدف التعادل له في مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس عبر اللاعب ليا نيستورفسكي بالدقيقة الثالثة والخمسين من ضربة رأسية متقنة.

ثم باغت أودينيزي ضيفه اليوفي، في مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس ، حيث نجح اللاعب سيكو فوفانا في إحراز هدف الفوز لأودينيزي بالدقيقة الثالثة والتسعين، بعد مراوغته المميزة للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وأصبح رصيد أودينيزي، بعد الفوز في لقاء أودينيزي ضد يوفنتوس 39 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تأجل حسم يوفنتوس للقب الدوري الإيطالي بعدما تجمد رصيده عند 80 نقطة في المركز الأول.



