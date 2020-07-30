حسين حلواني : الاتفاق بوابتي لتمثيل الأخضر

المواطن - مروة نبيل

تمنى حسين حلواني النجاح مع فريق الاتفاق والانضمام إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم ينجح في جذب انتباه الاتحاديين خلال فترة الإعارة، ما دفعه للرحيل بشكل نهائي.

حسين حلواني

ونجحت إدارة نادي الاتفاق في الحصول على خدمات الظهير الأيسر حلواني لتمثيل الفريق الأول بداية من الموسم المقبل وحتى 2023 في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غياب الفرصة في الاتحاد

وتحدث على بداياته قائلًا: “في الاتحاد اجتهدت وتدرجت في الفئات السنية كلها، لكن عندما وصلت إلى الفريق الأول لم آخذ الفرصة الكافية مثل غيري من اللاعبين الذين ظهروا بشكل لافت بسبب الثقة التي حصلوا عليها”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “وحينها قررت أن أذهب منه عن طريق الإعارة، لكي أجذب نظر الإدارة، والأجهزة الفنية، من خلال الأداء الذي أقدمه، لكن دون جدوى، لذلك قررت الرحيل عن طريق الانتقال الكامل”.

الاتفاق بوابة حلواني للأخضر

وأضاف: “فعلًا انتقلت إلى نجران بعدما لعبت مع الباطن، والعروبة، والطائي عن طريق الإعارات، والآن في الاتفاق الكبير الذي يساعد اللاعبين على البروز والنجاح، وسيكون بوابتي لتمثيل الوطن عبر الأخضر”.

وواصل حسين حلواني تصريحاته قائلًا: “المفاوضات مع إدارة الاتفاق ووكيل أعمالي صالح اليامي تمت بسهولة وهدوء، دون تدخل وكلاء أو أندية أخرى”.

وأشار حسين حلواني إلى أن نجم النادي الأهلي حسين عبدالغني قدوته في الملاعب السعودية، وأن محافظته على بنيته الجسمية ومعدله اللياقي أثرت فيه وجعلته يهتم بنفسه.



