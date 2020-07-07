حفتر: تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ليبيا لمعالجة أزماتها الاقتصادية

المواطن - متابعة

أكد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي.

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي، خلال كلمة له، أن تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.

وفى وقت سابق قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز الإخبارية.

وأضاف قائد الجيش الوطني الليبي: وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض، متابعًا: استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة.

وتمارس تركيا أساليبها الاحتلالية وتعمل على التوغل في ليبيا، رغم الفشل العسكري الذي تتعرض له يوما بعد يوم، وذلك بإعلانها إرسال فريق فني إلى ليبيا لطرح مقترح لإمداد غرب البلاد بالكهرباء.

وقالت زينب حرزي رئيسة القطاع التجاري في شركة كاراداينيز القابضة لرويترز: إن الشركة تعتزم إرسال فريقها إلى ليبيا خلال أسابيع، وقد تبدأ إمداد غرب ليبيا بالكهرباء في غضون 30 يومًا.

وأضافت حرزي: إن الشركة قد تورد الكهرباء عن طريق مينائي غرب طرابلس الخمس، ومصراتة، مضيفة أنه سيجرى تقييم البنية التحتية حتى يتسنى تقديم مقترح متكامل.

وقالت حرزي: إن حكومة طرابلس تستهدف شراء الكهرباء إلى أن تعود المحطات المحلية للعمل، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر، مضيفة أن الشركة قد تورد الكهرباء لفترة أطول.