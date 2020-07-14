حفر الباطن تسجل أعلى نسبة تعافٍ في يوم واحد بـ100 حالة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

سجلت محافظة حفر الباطن، اليوم الثلاثاء، أعلى نسبة تعافٍ في يوم واحد حيث بلغت 100 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد، من ضمنها 8 حالات في مدينة القيصومة ليرتفع إجمالي المتعافين في المحافظة إلى 1075.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 55 إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة حفر الباطن وإصابتين في مدينة القيصومة وحالة واحدة في مركز الذيبية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (2692) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين في المملكة إلى (237803) حالات، فيما سجلت 7718 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 177560 حالة.

وأكدت الصحة أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2283 حالة وفاة.



