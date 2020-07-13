حقيقة تحريض فهد المولد لـ عبدالفتاح عسيري لـ مغادرة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

فجّر الناقد الرياضي عدنان جستنيه مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألمح أن اللاعب فهد المولد لاعب الاتحاد يُفاوض عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي لمغادرة الراقي والانضمام إلى الاتحاد.

وعلى الرغم من أن النصر دخل في الصفقة لإقناع اللاعب عسيري بالانضمام للعالمي، لكن جستنيه ذكر في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن المولد فاوض عسيري للانضمام إلى الاتحاد.

وأشار جستنيه إلى أنه لم يذكر اسم عبدالفتاح عسيري مباشرة، موجهًا التهمة إلى الإعلامي عبدالعزيز المريسل بكشف اسم عبدالفتاح عسيري مما يُسبب ورطة لنادي الاتحاد.

ورد المريسل على كلام جستنيه قائلًا بأنه قال إن هناك لاعب من الاتحاد يُفاوض لاعب دولي لم يدخل الفترة الحرة مع ناديه للانضمام إلى العميد، مضيفًا أنه لم يذكر اسم عبدالفتاح عسيري نهائيًا.

تفاصيل عرض النصر لضم عبدالفتاح عسيري

وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن تفاصيل عرض نادي النصر لضم عبدالفتاح عسيري، الذي رفض في أكثر من مناسبة، تجديد عقده مع الراقي.

وقيل إن إدارة النصر، ستقدم عرضًا ضخمًا لـ عبدالفتاح عسيري يصل إلى 20 مليون ريال، كراتب خلال عقد مدته 3 سنوات مع تقديم فيلا سكنية وسيارة فاخرة، لإقناع عسيري بالانضمام لأصفر العاصمة وفقًا لـ “عكاظ”. وعلى الفور طالب الجمهور الأهلاوي، إدارة الراقي بسرعة تقديم العروض المناسبة لعسيري قبل انتقاله إلى النصر كون رحيله عن الأهلي سيضر الفريق. وكشف الناقد الرياضي محمد أبو هداية الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية عن موعد انتقال عبدالفتاح عسيري لنادي النصر خلال الفترة المقبلة. وكتب أبو هداية عبر حسابه في “تويتر” : “مصادري الخاصة تقول.. النجم عبدالفتاح عسيري لاعب نصراوي والإعلان الرسمي في الويكند المقبل!!.. قضي الأمر”. وفي وقت سابق، قال الناقد الرياضي عبدالمحسن الجحلان عبر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “عبدالفتاح عسيري لن يستمر مع الأهلي وسيكون في أحد الأندية الكبار”. أرقام عبدالفتاح عسيري مع الأهلي وكان عبدالفتاح عسيري، انضم إلى الأهلي في صيف 2016 قادمًا من الاتحاد، حيث لعب مع الفريق الكروي الأول بالراقي 106 مباريات، وتمكن خلالهم من إحراز 21 هدفًا، وصناعة 34 آخرين.



