حكم بإعدام كويتي قتل زوجته السعودية الحامل خنقًا في الجهراء

المواطن - الرياض

أمرت محكمة التمييز في دولة الكويت، اليوم الاثنين، بإعدام مواطن كويتي، قتل زوجته السعودية الحامل خنقًا في الجهراء؛ بسبب خلافات شخصية.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2017، حين أقدم كويتي على قتل زوجته السعودية من مواليد 1995، خنقًا في محافظة الجهراء، قبل أن يسلم نفسه للأجهزة الأمنية.

تفاصيل الحادث:

وذكر مصدر أمني آنذاك، أن ”المواطن وهو من مواليد 1989، سلّم نفسه للأجهزة الأمنية معترفًا بقتله زوجته (الحامل)“، مضيفًا أن ”رجال الأمن نقلوا الزوجة إلى المستشفى، بعد الوصول إلى مكان الحادثة، إلا أنها فارقت الحياة“.

وأكد المصدر أنه تمت إحالة المواطن إلى جهات الاختصاص لبدء التحقيقات، ومعرفة دوافع الجريمة، مبينًا أن المواطن كان تحت تأثير المخدرات عند ارتكابه للجريمة.



