حمدالله أمام الهلال.. 3 مباريات و4 أهداف

المواطن - مروة نبيل

يسعى المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواصلة التألق خلال مباريات الهلال ضد النصر وهز شباك الزعيم في ديربي الرياض المقبل.

حمدالله ضد الهلال

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام عبدالرزاق حمدالله أمام حراس مرمى النصر، حيث تمكن اللاعب المغربي من تسجيل 4 أهداف.

ولعب النجم المغربي مباراتين ضد حارس مرمى الهلال اسلابق، العماني الدولي علي الحبسي وسجل هدفين في شباكه، فيما خاض مواجهة واحدة أمام عبدالله المعيوف ونجح في إحراز ثنائية أيضًا.

ويتصدر المغربي عبدالرزاق حمدالله قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي برصيد 18 هدفًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ديربي الرياض

وسيُقام ديربي الرياض بين النصر والهلال ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.



