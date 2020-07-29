خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بذكرى توليه الحكم

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



